Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 14:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ponte di Genova l’ultima tondi Contrada autostrade faccia proposta accettabile orival revoca la decisione del legislatore di non affidare ad autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto in via precauzionale a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso così fa sapere l’ufficio stampa della Corte Costituzionale coronavirus superati 12 milioni nel mondo negli Stati Uniti sono oltre tre milioni di contagi Secondo i dati riportati dalla John Hopkins University sono 12 milioni 4480 difetti dall’inizio della pandemia è 540 9468 le vittime degli Stati Uniti si confermano il paese più colpito per numero di contagi ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Una serie di nuovi contagi di coronavirus preoccupa il Paese #9luglio - fanpage : L'omaggio della città di Padova a medici e infermieri #9luglio - corgiallorosso : La #Juve tenterà l’affondo su #Zaniolo ad agosto - RedazioneDedalo : Palermo - Pagana (Attiva Sicilia) “noi all’opposizione, ma sempre propositivi” -