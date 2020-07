Traffico Roma del 09-07-2020 ore 17:00 (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico rallentato per lavori in corso sulla via Nomentana all’altezza di via Montasio Silvia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini In entrambe le direzioni lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 7 tu nella chiuso a scendere da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico verso la via Salaria e proseguono i lavori per il prolungamento della metro C fino alla 12 luglio dalle 21 la tratta San Giovanni Malatesta viene sospese sostituita dalla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-07-2020 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma: Viale Liegi altezza Piazza Ungheria, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Viale dei Parioli. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Arrestato a Roma un’altro degli spacciatori dell’Aquila

Nella giornata di ieri, a Roma, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Porta Pia”, d’intesa con la locale Squadra Mobile, hanno tratto in arresto M.K., 27enne cittadino gambiano, già d ...

Il Ponte rimane ad Autostrade. Dalla Consulta assist a Conte

Il segretario Nicola Zingaretti si rifugia a Oriolo romano, piccolo paese in provincia di Roma, per incontrare Sergio Flamigni ... «Tutti sanno che per riavviare il traffico sul nuovo Ponte, la ...

Nella giornata di ieri, a Roma, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Porta Pia”, d’intesa con la locale Squadra Mobile, hanno tratto in arresto M.K., 27enne cittadino gambiano, già d ...Il segretario Nicola Zingaretti si rifugia a Oriolo romano, piccolo paese in provincia di Roma, per incontrare Sergio Flamigni ... «Tutti sanno che per riavviare il traffico sul nuovo Ponte, la ...