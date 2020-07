Tentatore di Temptation Island Querela Robbie Williams: Il Retroscena! (Di giovedì 9 luglio 2020) Spunta un nuovo retroscena su Temptation Island ma questa volta non riguarda le sei coppie sull’isola ma bensì un Tentatore, nello specifico Simone Garato. Il ragazzo infatti ha Querelato niente meno che Robbie Williams il noto cantante inglese conosciuto in tutto il mondo. Ecco nei dettagli cosa è successo. La nuova edizione di Temptation Island è partita con il botto, è iniziata solo da pochi giorni e già le coppie che hanno deciso di testare il loro amore stanno creando moltissime dinamiche. Se infatti da una parte Alessandro ha chiesto il falò di confronto con Sofia dall’altra Andrea, secondo le anticipazioni, è rimasto molto turbato da alcuni video della fidanzata Anna ed ha richiesto un ... Leggi su gossipnews.tv

