Temptation Island: Lorenzo Amoruso interrompe il video al falò dei fidanzati (Di venerdì 10 luglio 2020) A Temptation Island è tempo di falò e Lorenzo Amoruso viene invitato da Filippo Bisciglia a visionare alcuni filmati legati alla fidanzata Manila Nazzaro. Ma quello che sente dire dalla compagna lo lascia spiazzato, a tal punto da bloccare il video e restituirlo al conduttore. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, primi segnali di crisi Tra le coppie di Temptation Island di quest’anno figurano anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore e la showgirl hanno voluto mettere alla prova la loro storia d’amore in un’esperienza televisiva in cui i sentimenti giocano un ruolo primario. Se in un primo momento la coppia non ha mostrato segni di crisi, nella puntata ... Leggi su thesocialpost

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - ciaosonosssara : ma fatemi capire una cosa, sono l’unica a non guardare temptation island ? - flawsfeds : domani devo svegliarmi alle 6 ma accetto di avere solo 4 ore di sonno per temptation island - harsvnflower28 : l’accento perugino a temptation island>>>>> ?? #TemptationIsland - RSchellino : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Lorenzo Amoruso urla contro Manila Nazzaro: «Non sa con chi ca**o ha a che fare» Il Messaggero Temptation Island 2020, Annamaria in lacrime per Antonio: “Voglio andare a casa” | Video Witty Tv

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...

Temptation Island, duro sfogo di Lorenzo: “Mi sono rotto le p***e”

Nella puntata di questa sera di Temptation Island, Lorenzo Amoruso si è lasciato andare con un duro sfogo: ecco cos’è successo Questa sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il ...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...Nella puntata di questa sera di Temptation Island, Lorenzo Amoruso si è lasciato andare con un duro sfogo: ecco cos’è successo Questa sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il ...