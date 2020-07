Superbonus 110%: cosa fare subito (Di giovedì 9 luglio 2020) In attesa dei provvedimenti attuativi del Superbonus 110% è possibile svolgere alcune attività di preparazione portandosi così avanti con il lavoro nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico diano le coordinate complete ai possibili beneficiari. In particolare, spiega oggi Il Sole 24 Ore, una prima operazione da avviare è l’analisi dell’oggetto del futuro intervento: è necessario conoscere la consistenza dell’edificio e le sue caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali. Oltre a una diagnosi degli aspetti costruttivi, servirà anche una diagnosi delle questioni burocratiche. È fondamentale, infatti, capire anche se vi sia conformità dal punto di vista urbanistico, edilizio e amministrativo. ... Leggi su nextquotidiano

Ecobonus edilizia al 110 per cento, le novità

Roma - Le prime modifiche sono già arrivate in Commissione Bilancio: il provvedimento è stata in parte rimodulato, estendendo gli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni a villette e seconde case. La Co ...

Fiducia alla Camera per il Decreto Rilancio, dal bonus ai congedi: tutte le misure

Fresco di approvazione con fiducia alla Camera - con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti - il Dl Rilancio è pronto per il via libera definitivo del Senato, la prossima settimana. Il provvedim ...

Ecobonus edilizia al 110 per cento, le novità

Roma - Le prime modifiche sono già arrivate in Commissione Bilancio: il provvedimento è stata in parte rimodulato, estendendo gli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni a villette e seconde case.

Fiducia alla Camera per il Decreto Rilancio, dal bonus ai congedi: tutte le misure

Fresco di approvazione con fiducia alla Camera - con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti - il Dl Rilancio è pronto per il via libera definitivo del Senato, la prossima settimana.