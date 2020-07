Roma. Tangenziale Est-Nuova Circonvallazione Interna confermato divieto di transito notturno (Di giovedì 9 luglio 2020) Tangenziale Est-Nuova Circonvallazione Interna di Roma. È confermato fino al 31 dicembre 2020, il divieto di transito veicolare nelle ore notturne (23.00-06.00) su alcuni tratti della ‘Sopraelevata’. È quanto prevede un’Ordinanza sindacale per contenere l’inquinamento acustico ambientale. Interdetto l’accesso sulla ‘Sopraelevata’ nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni. La stessa misura vale per la Circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana. Esentati dal divieto: i ... Leggi su laprimapagina

