Risultati Playoff Serie C, i finali: passano Carpi, Juve U23 e Potenza, imprese di Novara e Ternana (Di giovedì 9 luglio 2020) Risultati Playoff Serie C – Arrivano i finali. Cinque le gare questa sera in programma riguardante il primo turno di fase nazionale degli spareggi promozione. Passa a fatica il Carpi, costretto a rincorrere per due volte l’Aleessandria. Vittoria facile per la Juventus Under 23: 2-0 al Padova. Il Potenza vince con un gol di França al 96′, ma sarebbe comunque passata con il pari. Le imprese, invece, sono di Novara e Ternana, che vanno a vincere a Renate e Monopoli e continuano nel proprio percorso. I Risultati GIOVEDI’ 9 LUGLIO ore 20.30 Carpi-Alessandria 2-2 Juventus U23-Padova 2-0 Potenza-Triestina ... Leggi su calcioweb.eu

Monopoli-Ternana diretta RaiSport ore 20.45 Juventus U23-Padova ore 20.30 Carpi-Alessandria ore 20.30 Renate-Novara ore 20.30 Potenza-Triestina ore 20.30 ...

