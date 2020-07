Respinta la causa intentata da General Motors contro Fca (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono finiti in carcere, nell’ambito di un’indagine per corruzione, nove leader sindacali. Nella causa, GM ha dichiarato, che Fca aveva ottenuto contratti migliori, rispetto ad altre case automobilistiche, corrompendo dei funzionari sindacali. L’azione legale di General Motors contro Fca è stata Respinta da un giudice federale di Detroit. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Sono finiti in … L'articolo Respinta la causa intentata da General Motors contro Fca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

