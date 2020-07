“Non per soldi…”. Temptation Island, questa è bella: un tentatore ha denunciato Robbie Williams (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island non smette un attimo di far parlare di sé, il programma condotto da Filippo Bisciglia è sempre sulla cresta dell’onda. Di solito, attorno a un’edizione, roteano numerosissimi gossip, rumors sulle vite private di tutti i partecipanti, perché non scordiamocelo, ad occupare l’isola non sono soltanto le coppie di fidanzati scoppiettanti, bensì anche 12 tentatori e 12 tentatrici. Ed è proprio di questa fazione che parleremo, quella dei single maschi. Pare proprio che in mezzo ai 12 aitanti e tatuati single ce ne sia uno in particolare che in passato ha fatto tanto parlare di sé… e non per i canonici motivi. Niente ex famose o genitori particolarmente in vista, questo single anni fa ha suscitato interesse per ben altri motivi. Indizio? C’entra un ... Leggi su caffeinamagazine

