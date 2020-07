Naya Rivera è scomparsa dopo un bagno in un lago californiano (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attrice americana Naya Rivera, star delle serie Tv Glee nel quale interpretava Santana Lopez, è dispersa e si teme sia annegata. Lo ha annunciato il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura, fuori Los Angeles. Rivera, 33 anni, nella giornata di ieri ha noleggiato una barca per portare suo figlio di quattro anni sul lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles, secondo quanto riferito dai media locali. A far scattare l’allerta è stata una persona che ha trovato il bambino, solo ma apparentemente illeso, il quale ha raccontato di come la mamma fosse scesa in acqua per un bagno senza più tornare. Hapening now: Search for possible drowning victim at Lake Piru. @VCAirUnit @fillmoresheriff on scene. SAR Dive Team and PIO on the way. — Ventura Co. Sheriff ... Leggi su linkiesta

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - Agenzia_Ansa : Naya Rivera è sparita, è giallo in California FOTO e VIDEO L'attrice di #Glee si teme sia annegata in un lago… - frankdanza : Forse per le canzoni, forse per quell'aria da eterno musical, ma Glee è stata una delle serie che ho amato (nonosta… - tusciaweb : L’attrice Naya Rivera dispersa dopo un bagno al lago Los Angeles - L'attrice Naya Rivera dispersa dopo u -