Meghan Markle, il primo impegno ufficiale dopo l’addio ai reali è con Michelle Obama (Di giovedì 9 luglio 2020) Meghan Markle sta per tornare. E la sua riapparizione sarà nei panni che le sono più congeniali: paladina dei diritti delle donne. La moglie del principe Harry parlerà infatti di uguaglianza di genere (via video) al Girl Up Global Leadership Summit che si terrà dal 13 al 15 luglio. All’evento virtuale ci saranno anche Michelle Obama e Priyanka Chopra Jonas. Leggi su vanityfair

