Mega rissa social tra Chef Rubio e Sgarbi: “Manco oggi hai sco*** eh?”. Il botta e risposta senza freni (Di giovedì 9 luglio 2020) Chef Rubio contro Vittorio Sgarbi Tra Chef Rubio e Vittorio Sgarbi volano stracci. Il critico d’arte commenta su Twitter la notizia dell’italiano convertito all’Islam che affermava che il Coronavirus fosse un dono di Allah. “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”, scrive Sgarbi. A quel punto interviene Chef Rubio che sotto al post commenta: “Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa’”. Immediata la risposta di Sgarbi al cuoco romano: “Ti è finito ... Leggi su tpi

zazoomblog : Mega-rissa tra giovani a piazza Castello: 16enne finisce in ospedale - #Mega-rissa #giovani #piazza - zazoomblog : Mega-rissa tra giovani a piazza Castello: 16enne finisce in ospedale - #Mega-rissa #giovani #piazza… - Luigi62866718 : @matteosalvinimi Sono a Roma per lavoro, alloggio nel quartiere di Centocelle, ieri sera, qui in Via Licinio Murena… - AndreaC06749664 : Super spavento, Mega rissa e invece -

Ultime Notizie dalla rete : Mega rissa Mega rissa in centro per questioni di calcio il Resto del Carlino Mega rissa in centro per questioni di calcio

Questa volta il bilancio della rissa e pesante, sei giovani coinvolti, di cui 4 sono minorenni e due maggiorenni. Tre sono rimasti feriti e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di San ...

Ultim’ora Foggia: mega rissa tra stranieri in villa: feriti e arresti

Sul posto i sanitari del 118. Intervenuta anche una pattuglia degli agenti della Squadra Volanti della Questura e gli agenti della polizia municipale del capoluogo dauno.

Questa volta il bilancio della rissa e pesante, sei giovani coinvolti, di cui 4 sono minorenni e due maggiorenni. Tre sono rimasti feriti e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di San ...Sul posto i sanitari del 118. Intervenuta anche una pattuglia degli agenti della Squadra Volanti della Questura e gli agenti della polizia municipale del capoluogo dauno.