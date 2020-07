L’Inter non sa più vincere, il Verona mette a nudo i limiti dei nerazzurri: Conte in completa confusione (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Inter non sa più vincere, lo conferma anche il posticipo del Bentegodi, dove i nerazzurri vengono acciuffati nel finale sul 2-2 dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio firmato Lazovic. Ancora gli ultimi scampoli di partita costano carissimi ai nerazzurri, costretti a capitolare come avvenuto con il Bologna a pochi minuti dal fischio finale, incassando l’ennesima beffa di questo campionato. Marco Luzzani/Getty ImagesUna vittoria sfumata che effettivamente sarebbe stato un premio troppo esagerato per la squadra di Conte, apparsa tutt’altro che superiore ad un Verona spumeggiante e pimpante, capace di correre fino al sesto minuto di recupero. Una squadra che rispecchia in pieno l’identità di Juric, furore agonistico e determinazione abbinate a tecnica e ... Leggi su sportfair

