Johnny Depp: "Amber Heard mi disse che James Franco è un violentatore" (Di giovedì 9 luglio 2020) Johnny Depp ha parlato in tribunale di James Franco sostenendo che Amber Heard lo aveva descritto come un "violentatore". Johnny Depp, mentre testimoniava in tribunale nell'ambito della sua causa per diffamazione contro The Sun, ha parlato di James Franco sostenendo che l'ex moglie Amber Heard lo avesse definito un "violentatore". L'attore ha parlato del collega in modo piuttosto negativo riportando le parole dell'ex moglie dopo alcune esperienze sul set. James Franco è da tempo coinvolto nei problemi legati al divorzio di Johnny Depp e Amber ... Leggi su movieplayer

