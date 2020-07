I genitori di Mauro Romano sperano che sia ancora vivo e lanciano un appello al sequestratore per sapere dov’è (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri 8 luglio 2020, si è tornato a parlare della scomparsa di Mauro Romano dopo la clamorosa svolta che c’è stata nelle ultime ore grazie al lavoro della procura di Lecce e dei carabinieri salentini che sono riusciti, riascoltando alcune persone coinvolte nella vicenda, a fare il punto. L’avvocato La Scala, legale della famiglia, spiega ai giornalisti di Rai 3, che in passato le indagini erano state lacunose ma anche che molte persone coinvolte avevano preferito non parlare e tacere. Oggi invece forse qualcuno ha ricordato qualcosa, dettagli che hanno permesso alle forze dell’ordine di arrivare a una persona che viene identificata come il sequestratore del piccolo Mauro. 43 anni i fatti: per tutto questo tempo la famiglia del bambino ha ... Leggi su ultimenotizieflash

zanello82 : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano può essere ancora vivo e non sapere di essere stato rapito? 'Speriamo che chi lo ha preso ci dica dove lo… - RdtRadioStation : NOME ARTISTA : SPINAZ BRANO : FAI LA LAVATRICE CON ME BIOGRAFIA: Mauro Spinazzola, in arte Spinaz, nasce nel 1979 a… - sbandim : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano può essere ancora vivo e non sapere di essere stato rapito? 'Speriamo che chi lo ha preso ci dica dove lo… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano può essere ancora vivo e non sapere di essere stato rapito? 'Speriamo che chi lo ha preso ci dica dove lo… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano può essere ancora vivo e non sapere di essere stato rapito? 'Speriamo che chi lo ha preso ci dica dove lo… -