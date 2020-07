Fortnite: al via una campagna per convincere Epic a non abbandonare la modalità Salva il Mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) Come molti di voi sapranno, poco tempo fa Epic ha annunciato che Fortnite non è più in Early Access e che la modalità Salva il Mondo, che non sarà giocabile gratuitamente, riceverà aggiornamenti con meno frequenza.Questa notizia non è stata accolta positivamente da una parte della community che ha pensato a una campagna per convincere Epic a continuare a supportare la modalità.La campagna, 'Save Save the World', punta a far tornare sui propri passi la compagnia, poiché una parte della community si è sentita "tradita" da Epic e pensa, soprattutto, che il PvE del gioco ha ancora molte potenzialità.Leggi altro... Leggi su eurogamer

