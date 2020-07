Federico Sacchi: Luca e Anastasiya erano in crisi litigavano sempre (Di giovedì 9 luglio 2020) ''Nell'ultimo periodo i miei rapporti con Luca non erano ottimi. E anche fra Luca e la fidanzata Anastasiya le cose non andavano bene, li avevo visti allontanarsi. Vedevo sempre più spesso Giovanni Princi: tra lui e Anastasiya invece i rapporti ultimamente erano sempre più buoni". Seduto davanti la giuria popolare della Corte d'assise Federico Sacchi trova la forza per ricordare, il coraggio per raccontare quella sera del 23 ottobre scorso, l'ultima volta in cui ha visto suo fratello Luca, il personal trainer ucciso a pochi passi dal pub John Cabot di via Tommaso Mommsen, a Colli Albani. La testimonianza è avvenuta nel corso del processo che vede Valerio Del Grosso e Paolo ... Leggi su iltempo

tempoweb : Omicidio Sacchi, parla il fratello: Luca e #anastasiya erano in crisi litigavano spesso #processo #roma… - Federico__Porta : RT @MilanNewsit: Sky - Nel 2005 dopo Milan-Schalke una telefonata Ragnick-Sacchi via Galliani - maurofulco : El Charro Moreno Federico Sacchi -