Coronavirus, risalgono i contagi. Scendono a 12 invece i morti e calano anche le terapie intensive (Di giovedì 9 luglio 2020) Sale per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l'aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 242.363. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei decessi, 12 oggi (ieri 15, martedì 30).Si registrano vittime in sole 5 regioni: Lombardia (5), Veneto (3), Toscana (2), Piemonte e Lazio (1 ciascuna). Il totale dei decessi è di 34.926. Rallentano le guarigioni, 338 oggi contro le 825 di ieri, per un totale di 193.978. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende di altre 136 unità, e oggi sono 13.459. Ancora in calo i ricoveri ordinari, -28 oggi, ... Leggi su ilfogliettone

