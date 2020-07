Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul: mistero sulla sua scomparsa (Di giovedì 9 luglio 2020) Park Won-soon, sindaco di Seul, la capitale della Corea del Sud, è stato trovato morto sulla montagna di Bugak dalla polizia locale, dopo essere scomparso oggi, 9 luglio. Stamattina non si era presentato al lavoro e aveva cancellato un incontro con un funzionario presidenziale nel suo ufficio al municipio della città. L’ultimo segnale del suo telefono era stato rilevato nei pressi del luogo del ritrovamento. L’allarme era stato dato da sua figlia alle 17 (ora locale). La donna aveva riferito di aver ricevuto un ultimo messaggio vocale da suo padre prima che Won-soon spegnesse il telefono e risultasse irraggiungibile. Le ricerche sono continuate ininterrottamente da quel momento – sono stati impiegati 150 agenti, un drone e una squadra cinofila. La ... Leggi su open.online

