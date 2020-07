Clima, il 2019 è stato il terzo anno più caldo dal 1961: a giugno temperature anomale di oltre 4°C. Numerosi gli “eventi estremi” a novembre (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 2019 è stato il terzo anno più caldo dal 1961 in Italia. Lo ha reso noto l’Ispra, il centro studi del ministero dell’Ambiente, che colloca l’anno passato dietro solo al 2018, il più caldo in assoluto, e il 2015. In particolare, nel mese di giugno si sono registrati +4,25°C al Nord, +4°C al Centro, +3,27°C al Sud e nelle Isole. Nel rapporto Gli indicatori del Clima in Italia nel 2019 si legge che le temperature hanno raggiunto dei picchi particolarmente alti tra il 26 e il 29 giugno del 2019, quando sono stati registrati nuovi record assoluti in diverse località del nord-ovest ... Leggi su ilfattoquotidiano

