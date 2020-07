Barbara D’Urso in versione bagnina (Di giovedì 9 luglio 2020) Barbara D’urso si trasforma in una splendida bagnina californiana. Costume rosso, scritta salvataggio e occhi che guardano chissà dove. Chi dovrà salvare Carmelita in versione Baywatch? Barbara D’Urso in versione Pamela Anderson. Un’affascinante bagnina bionda pronta a intervenire in caso di bisogno, tuffarsi nelle acque blu del nostro mare per dare una mano. Chi dovrà salvare Carmelita in versione baywatch? L’ultimo scatto sul proprio profilo Instagram. da quasi treArticolo completo: Barbara D’Urso in versione bagnina dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

mvtt__ : RT @donnafranzisca: Quando Pierluigi Diaco voleva condurre al posto di Barbara D'Urso #pierluigidiaco #9luglio #ioete - iburiedthedevil : @Babusshkam L'ho letta con la voce di Barbara D'Urso in testa Non sto scherzando - dursina19 : RT @donnafranzisca: Quando Pierluigi Diaco voleva condurre al posto di Barbara D'Urso #pierluigidiaco #9luglio #ioete - a70199617 : RT @Matthew7314: @LaNotiziaTweet Io propongo l'incontro da Barbara D'Urso - justriccardo : RT @donnafranzisca: Quando Pierluigi Diaco voleva condurre al posto di Barbara D'Urso #pierluigidiaco #9luglio #ioete -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia