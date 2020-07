Anm, partiti i test sui nuovi treni della Linea Metro 1 (Di giovedì 9 luglio 2020) “Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in Linea dei nuovi treni per la Linea 1 Metropolitana di Napoli. Anm ha ricevuto dalla Spagna i primi due treni dei venti ordinati e sono arrivati anche i tecnici iberici, il cui arrivo era previsto in primavera ma sono stati bloccati dalla pandemia covid19”. A darne notizia l’Azienda Napoletana Mobilita’ che, in una nota, spiega: “i tecnici dell’azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i treni, lavorano gia’ insieme ai tecnici di Anm per i test dinamici e statici dei convogli. Alcuni di questi test dovranno essere effettuati anche alla presenza di inviati del ministero dei trasporti per le prove ... Leggi su ildenaro

