Anche in punto di morte il nostro cervello continua a sentire le parole e i suoni (Di giovedì 9 luglio 2020) Una ricerca della University of British Columbia, pubblicata su “Scientific Reports”, ha studiato i malati di un hospice di Vancouver, quando erano ancora coscienti e quando non lo erano più: usando l’elettroencefalogramma, il team guidato da Elizabeth Blundon ha scoperto che Anche quando si è ormai in punto di morte e non vi è più riposta agli stimoli esterni, quando si sembra essere inerti e passivi, il nostro cervello continua a sentire le parole e i suoni che arrivano dall’esterno, in quanto l’udito sarebbe l’ultimo dei cinque sensi a spegnersi. I ricercatori hanno usato diversi tipi di suoni a frequenze diverse, monitorando la risposta cerebrale, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Anche punto Test, tamponi, mutazioni: il punto su Sars-Cov2 con un microbiologo www.aboutpharma.com Bengalese positivo al Covid gira mezza Italia in treno: «Sapeva di avere il virus»

Stava anche iniziando a sviluppare i primi sintomi ... in cui gli viene comunicata la positività. A quel punto doveva scattare un isolamento fiduciario di due settimane, quindi fino al 7 luglio.

Minaccia di morte la moglie e la costringe a dormire sul pavimento, celanese rinviato a giudizio

Celano – Un sessantanovenne celanese è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, per maltrattamenti in famiglia. Secondo l’accusa, sostenuta dal PM Elisabetta Labanti, ...

