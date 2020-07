1 minuto in Borsa 9 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) (TeleBorsa) – Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.ù In luce sul listino milanese il comparto costruzioni (+1,69%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto beni industriali (-1,65%). Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 2,5%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 1,7%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale. Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 9 luglio 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 8 luglio 2020 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 6 luglio 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 7 luglio 2020 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 6 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 9 luglio 2020 - [video] - Scambi in rialzo per le principali Borse europee Teleborsa Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.ù In luce sul listino milanese il comparto costruzioni (+1,69%). In fondo alla classifi ...

Come preparare un’insalata completa e nutriente

Un piatto freddo completo a base di: Come preparare un’insalata completa e nutriente, cuocendo per qualche minuto solo i broccoletti, con un po’ di aglio, così da fornire ulteriore benessere al nostro ...

Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.ù In luce sul listino milanese il comparto costruzioni (+1,69%). In fondo alla classifi ...Un piatto freddo completo a base di: Come preparare un’insalata completa e nutriente, cuocendo per qualche minuto solo i broccoletti, con un po’ di aglio, così da fornire ulteriore benessere al nostro ...