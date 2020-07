Zlatan Ibrahimovic: i quattro motivi per cui il Milan dovrebbe trattenerlo (AUDIO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic e il Milan atto secondo verso la conclusione. Il giocatore svedese infatti, dal 3 agosto, dovrebbe lasciare la squadra rossonera che difficilmente gli rinnoverà il contratto per un altro anno. Ma Ibrahimovic in questi sei mesi ha dimostrato ampiamente di alzare sia il tasso tecnico che qualitativo della squadra rossonera, anche e soprattutto a livello mentale facendo da chioccia a tutto il resto della rosa. Il Milan è momentaneamente quinto in classifica e viene da due grandi vittorie contro Lazio e Juventus: il direttore Alessandro Nizegorodcew in tre minuti spiega i quattro motivi per cui il Milan dovrebbe trattenerlo anche per l’anno prossimo. Ascolta ... Leggi su sportface

