Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la ministra delle Infrastrutture De Micheli conferma di aver scritto al sindaco di Genova Bucci per indicare che il nuovo ponte Morandi tra gestiva il concessionario che in questo momento è al ppv ricordando che è soggetta l’ultima fase del percorso immediate le polemiche il MoVimento 5 Stelle attacca con Creamy non arretriamo il ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton pressing del guardasigilli Bonafede sulla concessione momento di decidere liberamente entro questa settimana a fondo dal governatore Ligure Toti due anni li ha trattati e minacce Ma la concessione ancora lì se vieni Cosa non si fa per salvare la poltrona 5 Stelle ridicoli e bugiardi la maggioranza parlamentare i soldi della stabilità di governo i fondamentali per ... Leggi su romadailynews

fanpage : L’Oms ammette: “È possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” - Open_gol : In caso di vittoria alla Casa Bianca, farà tornare gli Stati Uniti nell’Oms, dice l’ex vicepresidente dell’amminist… - fanpage : In Usa nuovo record di contagi: 60 mila casi in un giorno, tre milioni di casi in totale - achilleguerra : @zaiapresidente Dalle ultime notizie vedi che è meglio guardare in casa propria e cercare di risolvere i problemi a… - CorriereCitta : Pomezia, CasaPound denuncia la morte dell’economia italiana: centinaia di manifesti funebri affissi alle sedi INPS -