Temptation Island, Valeria lascia Ciavy? I dubbi sul fidanzato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tornano ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Valeria e Ciavy, i due stanno partecipando a Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, per mettere alla prova il loro amore. Valeria Liberati ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire cosa prova davvero il fidanzato per lei e se ha voglia di prendersi delle responsabilità più serie. Questo è ciò che ha detto Valeria prima di sbarcare nel villaggio: “Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui. Vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia.” Nel villaggio Ciavy ha confessato di non essere più ... Leggi su nonsolo.tv

