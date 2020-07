Temptation Island 2020, cosa accadrà nella seconda puntata: le news (Di mercoledì 8 luglio 2020) Temptation Island sta per tornare con la seconda puntata, in onda domani sera su Canale Cinque come sempre con Filippo Bisciglia. Ecco qualche anticipazione. Temptation Island, Fonte foto: Facebook (@TemptationIslandita)Torna la seconda puntata del docu-reality incentrato sui sentimenti e sulla tentazione, dopo il grande successo a livelli di ascolti della prima puntata, Filippo Bisciglia è pronto per una nuova prima serata. In attesa di domani sera, ci regaliamo qualche piccola anticipazione o spoiler, vediamo che cosa succederà domani nella puntata in prima serata. Temptation Island, ... Leggi su chenews

