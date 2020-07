Sulla cassa integrazione Tridico spara numeri a caso (Di mercoledì 8 luglio 2020) I numeri non sono parole. Tridico continua giocare con i numeri dissimulandoli attraverso le parole. Il governo ha inondato il Paese di proclami fatti di parole vuote. La sostanza è che non ci sono i miliardi promessi da Conte. Non sono state pagate le prestazioni sociali dichiarate da Tridico. Ormai tutti dicono e i fondamentali dell'economia lo confermano; sarà un autunno caldo perché le piazze si riempiranno di persone prese in giro da promesse cadute nel vuoto e che non si sono concretizzate in aiuti veri che il governo ha a più riprese fatto, come se fosse un Grande Fratello perennemente in onda. I fatti: siamo al 7 luglio. Cioè a oltre quattro mesi dall'inizio di questa drammatica crisi sanitaria che è diventata una pandemia sociale ed economica. E che cosa proietta il più grande talk show nazionale? Le imprese fanno ... Leggi su iltempo

