Subito CALDO ANTICICLONE anche oltre 35 gradi. Seguirà INTRUSIONE Artica (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siamo reduci dal passaggio burrascoso di un fronte freddo, che ha portato qualche rovescio o temporale su parte del Centro-Nord, ma soprattutto un notevole calo termico per l’ingresso irruento di venti forti dai quadranti settentrionali. Ora la situazione è già nettamente mutata, per la rapida rimonta dell’ANTICICLONE afro azzorriano sull’Italia che riporta meteo stabile. Le temperature sono in rapida risalita con stabilità e CALDO in intensificazione, anche se questa fase durerebbe solo alcuni giorni. Stando alle proiezioni dei modelli, l’ANTICICLONE CALDO proseguirebbe nella sua azione fino a venerdì, con temperature in costante aumento anche sensibile, con valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i 35°C su ... Leggi su meteogiornale

Roma, 29 giu. (askanews) - Un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale sta proteggendo il nostro Paese dal maltempo che invece imperversa sul resto d'Europa. Almeno fino a gioved l'anticiclone ...

