Spal-Udinese, i convocati di Gotti: out Prodl (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono ventidue i calciatori convocati da Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, per la partita contro la Spal in programma alle 19:30 di giovedì 9 luglio. Entra nel vivo la trentunesima giornata di Serie A e la formazione friulana è pronta per il match del Paolo Mazza di Ferrara. Oltre allo squalificato Sema, Gotti dovrà fare a meno del lungodegente Mandragora e di Prodl, ancora indisponibile. Di seguito l’elenco: Musso; Nicolas; Perisan; Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio; Fofana; De Paul; Walace; Ballarini; Palumbo; Okaka; Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Teodorczyk. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - sportface2016 : #SpalUdinese, i convocati di Gotti - Susolista8 : RT @AC_MilanFR: Ante Rebic en 2020: vs SPAL ? vs Udinese ???? vs Brescia ?? vs Torino (coppa) ??? vs Verona ? vs Inter ?? vs Juve (c)?? vs… - Udinese_1896 : I convocati per la sfida di domani contro la #Spal ?? #SpalUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin -