Siria: “Questi sono i loro centri estivi, queste le loro piscine” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ogni tanto è utile ricordare. Ricordare che nonostante tutto, nonostante il lockdown, la paura, i disagi, l’incertezza per i mesi a venire, viviamo comunque sempre nella parte fortunata del mondo. Ricordare che i nostri figli hanno tutto: l’estate bella, le vacanze, i centri estivi, i tuffi, le risate, i giochi con gli amici, le scampagnate con i genitori, la possibilità di buttarsi nel mare o in piscina per rinfrescarsi o di riposarsi al fresco del condizionatore o dei ventilatori nelle ore più calde. Ricordarselo sempre, anche quando ci sembra di vivere nel disagio o nelle difficoltà, perché il vero disagio è altro. E se non ce lo ricordiamo, troppo presi dai noi stessi e dalle nostre paure, ci pensa Muhammad Najem, 16 enne Siriano che da quando ne ha 14 documenta sui social l’orrore in Siria e la vita degli ... Leggi su dilei

ILoveFunnyCats_ : RT @Aleslt: @francescatotolo Questi retrogradi per le loro ideologie di merda vorrebbero l'Egitto come la Libia o la Siria di qualche tempo… - Quinta00876879 : RT @NaebotherPal: @mbartolotta63 @SkyTG24 Questi non hanno mai sanzionato un Feltri (per dirne uno su tutti, che alla fine si è pure dimess… - ILoveFunnyCats_ : RT @FedericoMorchi1: @RVenieri @ANPIBsCarmine @francescatotolo La sua e' una certezza piu che un sospetto. I fratelli mussulmani. Questi p… - ChinellatoCarla : @Antonio96746177 @P_M_1960 @il_burocrate @CarloCalenda Ricordo inoltre che il Parlamento Europeo ha fatto accordi u… - sandraebasta : RT @NaebotherPal: @mbartolotta63 @SkyTG24 Questi non hanno mai sanzionato un Feltri (per dirne uno su tutti, che alla fine si è pure dimess… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria “Questi "Ridere sotto le bombe": il gioco del papà in Siria per non far spaventare la figlia Corriere della Sera