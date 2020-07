Serie A, colpi esterni di Sassuolo e Napoli. Vincono Roma e Atalanta (Di giovedì 9 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. L’Atalanta e la Roma Vincono tra le mura amiche. colpi esterni di Sassulo e Napoli. Roma – Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. E’ stata una giornata senza particolari sorprese. Vittorie esterne di Sassuolo e Napoli, successi interni di Atalanta, Roma e Torino. Pari tra Cagliari e Fiorentina. Serie A, il risultati di mercoledì 8 luglio Di seguito i risultati di mercoledì 8 luglio, sfide valide per la trentunesima giornata di Serie A. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Fiorentina-Cagliari 0-0Genoa-Napoli ... Leggi su newsmondo

Nona vittoria di fila per l'Atalanta che si gode il terzo posto in attesa della risposta dell'Inter. A Bergamo la Sampdoria va ko nella ripresa, 2-0, e resta impegolata nella zona calda della classifi ...Il Benevento continua a guardare in Serie A per due colpi davvero importanti per il reparto offensivo: due idee davvero entusiasmanti del ds Foggia! Il Benevento si sta concentrando già in ottica futu ...