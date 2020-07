Scuola, Azzolina: “Ho chiesto al Mef di assumere 80 mila docenti” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chiara Adinolfi 08/07/2020 Politica, Scuola e Università La ministra approva l'idea del test sierologico per tutti i docenti e assicura che per la riaertura ci saranno tutti i docenti necessari Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

LegaSalvini : L'ULTIMA IDIOZIA DELLA AZZOLINA: SCUOLA, STUDENTI NON LAUREATI PROF ALLE MATERNE E ALLE ELEMENTAR - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - CarloCalenda : Ernesto, facciamo così: mentre il paese va a pezzi noi di @Azione_it continuiamo a farci i fatti nostri. Ok? Così l… - Cecils33724063 : RT @Dlavolo: Non riesco più a capire se, sulla scuola, quelle della Ministra Azzolina siano dichiarazioni ufficiali o manifestazioni della… - Vale339Vale : RT @GiancarloDeRisi: Una famiglia su 3 ha risorse solo per tre mesi. Ma i disastri continuano: Arcuri, mister flop, diventa commissario per… -