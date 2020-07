Scritti selvaggi di John Muir, un camminatore tra due secoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua a spargersi la semina degli Scritti di John Muir. Quest’autore è stato a lungo misconosciuto in Italia, ma negli Stati Uniti, fra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX, è stato personaggio carismatico, prolifico autore, anima del Sierra Club e protagonista dello sviluppo della riserva che ha tutelato le meraviglie naturali della valle di Yosemite, nonché grande amante dell’Alaska. camminatore, esploratore, ma anche uomo capace di coltivare rapporti politici, coi sindaci delle città costiere, coi governatori … Continua L'articolo Scritti selvaggi di John Muir, un camminatore tra due secoli proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zazoomblog : Scritti selvaggi di John Muir un camminatore tra due secoli - #Scritti #selvaggi #camminatore #secoli - zerocompromess : @CPapasergio Va curcati ti,l'articolo riporta il libro di due scrittori sudafricani e gli scritti di Ghandi dove de… -

Ultime Notizie dalla rete : Scritti selvaggi

Elzeviro

Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti, ecco perché “Lunedì mi scrive Alessandro Galimberti, il presidente dell’Ordine della Lombardia”, racconta Selvaggia Lucarelli. “Mi dice che i ...Enzo Iacopino, ex presidente dell'Ordine dei Giornalisti, difende su Facebook Selvaggia Lucarelli per il deferimento dall'Ordine per aver violato la Carta di Treviso sulla tutela dei minori. "Trovo l' ...