Scoperte "stanze di tortura" tra Olanda e Belgio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le autorità olandesi hanno scoperto delle presunte “stanze di tortura” nascoste all’interno di container trasformati in celle, situati al confine tra Olanda e Belgio, presumibilmente al servizio di una rete criminale internazionale dedita a rapimenti, riciclaggio e vari traffici illeciti. Sei persone sono state sottoposte a custodia, nell’ambito di una inchiesta condotta da tempo dalla polizia britannica e dall’Europol e che ha già portato a centinaia di arresti. Lo riferisce la Cnn.I container erano rivestiti con materiale fonoassorbente, muniti di telecamere e in ogni ‘stanza’ erano presenti vari strumenti di tortura, tra cui una sedia da dentista munita di cinghie, manette, bisturi e cesoie. L’indagine ha preso le mosse dopo che la polizia è riuscita a penetrare in una chat crittografata chiamata EncroChat, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Scoperte stanze Olanda, scoperte "stanze di tortura" nascoste in container TGCOM Scoperte "stanze di tortura" tra Olanda e Belgio, sei arresti

Secondo gli inquirenti le stanze della tortura appartengano a una rete criminale internazionale dedita a rapimenti, riscatti e vari traffici illeciti. Una scoperta terrificante, un set da film horror.

