Roma, non rispettano le misure anti Covid-19: chiusi 16 banchi in Via delle Cave Ardeatine (Di mercoledì 8 luglio 2020) È di poco fa l’intervento delle pattuglie dei caschi bianchi in via delle Cave Ardeatine a Roma dove si è resa necessaria la chiusura di 16 banchi di vendita. Un intervento scaturito a seguito dei controlli predisposti dalla Polizia Locale capitolina per verificare il rispetto delle regole da parte delle attività commerciali, con particolare attenzione all’osservanza delle norme per la tutela della salute degli avventori e per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale hanno constatato una serie di irregolarità relative al mancato uso dei dispositivi di protezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

