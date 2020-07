Processo bis Marco Vannini, figlio Ciontoli: “Io chiamai i soccorsi, altro che nascondere” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marco Agostini 08/07/2020 Lazio m.agostini@agenziadire.com Le dichiarazioni di Federico Ciontoli a margine della prima udienza del Processo di appello bis per la morte di Marco Vannini Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

SkyTG24 : #Roma, omicidio Vannini: al via processo d’Appello bis. La madre: “Ci aspettiamo giustizia” - NettiGiorgio : RT @repubblica: Al via il processo bis. La mamma: 'È ora di ridare dignità a Marco' - Katy067779841 : RT @romatoday: roma Marco Vannini, al via il processo d'Appello bis. La madre: 'Ci aspettiamo giustizia' - repubblica : Al via il processo bis. La mamma: 'È ora di ridare dignità a Marco' - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: Federico Ciontoli presente in aula alla prima udienza del processo d’appello bis che lo vede imputato i… -