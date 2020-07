Platinette, la frase choc che fa discutere: «L'utero in affitto più violento degli stupratori» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fa discutere la frase di Platinette sull'utero in affitto. «Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa un figlio, frutto magari di un utero in affitto. Sei più... Leggi su leggo

HeideVecchio : RT @adrianobusolin: 'Più violento degli stupratori'. Platinette, la frase-choc che fa impazzire gay e sinistra - F104Starfighte2 : RT @adrianobusolin: 'Più violento degli stupratori'. Platinette, la frase-choc che fa impazzire gay e sinistra - Crow48202192 : RT @adrianobusolin: 'Più violento degli stupratori'. Platinette, la frase-choc che fa impazzire gay e sinistra - Salvo332Salvo : RT @adrianobusolin: 'Più violento degli stupratori'. Platinette, la frase-choc che fa impazzire gay e sinistra - Fastiddio1 : RT @adrianobusolin: 'Più violento degli stupratori'. Platinette, la frase-choc che fa impazzire gay e sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Platinette frase Platinette, la frase-choc sull'utero in affitto: "Più violento degli stupratori, non è serio da parte di una coppia gay" Liberoquotidiano.it Platinette choc: “Utero in affitto? Più violenti degli stupratori”

Platinette ha rilasciato le dichiarazioni sul suo account ... faccio già fatica a praticarlo nei miei confronti…” E poi la frase choc: “Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa ...

Platinette, la frase choc che fa discutere: «L'utero in affitto più violento degli stupratori»

Fa discutere la frase di Platinette sull'utero in affitto. «Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa un figlio, frutto magari di un utero in affitto. Sei più violento tu con le ...

Platinette ha rilasciato le dichiarazioni sul suo account ... faccio già fatica a praticarlo nei miei confronti…” E poi la frase choc: “Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa ...Fa discutere la frase di Platinette sull'utero in affitto. «Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa un figlio, frutto magari di un utero in affitto. Sei più violento tu con le ...