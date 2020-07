Pioli: “Il merito è della squadra. Ci giochiamo la stagione in 7 gare” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del match vinto in rimonta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del match vinto in rimonta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: «Il merito è della squadra e del lavoro fatto durante la pausa, abbiamo lavorato on disponibilità e volontà. Avevamo ancora tanto da dare, dovevamo rimediare a qualche errore, avevamo la qualità per dimostrare di essere una buona squadra. È una vittoria importante contro la prima in classifica, nelle prossime sette gare ci giochiamo tutta la stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

