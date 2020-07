Nella Svizzera tedesca l’interpretazione delle carte dei tarocchi sempre più diffusa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Negli ultimi mesi abbiamo registrato in tutto il Mondo cambiamenti radicali nelle abitudini quotidiane di ciascuno. Nessuno ne è rimasto esente, anche la rigida Svizzera tedesca ha dovuto “adeguarsi” ai tempi che cambiano. In queste settimane che hanno cambiato la storia dell’umanità ci sono tendenze che si sono rafforzate come la lettura dei tarocchi e la ricerca di risposte tra gli operatori dell’occulto. Anche Nella Svizzera di lingua tedesca la cartomanzia al telefono è molto diffusa, sono molti i siti di “kartenlegen Schweiz” che offrono questi servizi. Negli ultimi tempi il settore è cresciuto tantissimo complice la situazione sanitaria mondiale che ha portato sempre più ... Leggi su laprimapagina

Le donne incinte devono essere considerate un gruppo a rischio coronavirus. La Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia sta modificando le sue raccomandazioni in questo senso, ha spiegato il profe ...

La produzione di orologi di eccellente fattura contraddistingue da sempre la Svizzera. Visitare il Paese non significa soltanto ammirare gli splendidi paesaggi e passeggiare tra le strade delle locali ...

