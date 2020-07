Napoli, pirata investe consigliere comunale. Dovrà essere operato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato investito Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione Mobilità, ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.30, mentre, sul suo scooter, percorreva corso Vittorio Emanuele. Il pirata della strada, dopo averlo investito, non si è neppure fermato a soccorrerlo o a verificare le sue condizioni di salute. Per fortuna era però presente Paola Pozzi che aveva un appuntamento con il consigliere proprio per “parlare del Corso e della pericolosità di questa nostra strada che ormai è diventata un’autostrada” racconta la cittadina. Con un braccio rotto e dopo un’ora in attesa dei soccorsi, Simeone viene ricoverato d’urgenza all’Ospedale Fatebenefratelli e attende l’intervento chirurgico. Non perde però la sua allegria e ironia e ... Leggi su anteprima24

pirata_ribelle : @80AirasoR80 Mi dispiace solo che hanno superato la nostra squadra. ??Forza??Napoli??Sempre?? - lapapera50 : - pirata_ribelle : @Carloalvino @Lor_Insigne Sig. Carlo, può farmi dei Saluti a tutti i tifosi del Napoli? Non ho Whtsapp e nemmeno po… - pirata_ribelle : @LoveNA1926 @Mary1Boom @SkySport SkySport: Va fa mocc' ??Forza??Napoli??Sempre?? - pirata_ribelle : Buona Domenica a tutti e??Forza??Napoli??Sempre?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pirata Napoli, il consigliere Nino Simeone investito da un pirata della strada: frattura al braccio Napoli Fanpage Napoli, il consigliere Nino Simeone investito da un pirata della strada: frattura al braccio

Il consigliere comunale Nino Simeone vittima di un pirata della strada. Nel pomeriggio di ieri, Simeone è stato investito da un’automobile mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele: il conducente, ...

Comitato Media e Minori

In questa edizione: Morto Ennio Morricone, Contagi in calo, Coronavirus, verifiche su tso, 530 mila morti nel mondo, Auto pirata investe bambina, Napoli al quinto posto ...

Il consigliere comunale Nino Simeone vittima di un pirata della strada. Nel pomeriggio di ieri, Simeone è stato investito da un’automobile mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele: il conducente, ...In questa edizione: Morto Ennio Morricone, Contagi in calo, Coronavirus, verifiche su tso, 530 mila morti nel mondo, Auto pirata investe bambina, Napoli al quinto posto ...