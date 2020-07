Napoli, Gattuso: «Difficile trovare uno più forte di Milik» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Genoa. Le sue parole. MERCATO – «Per noi è Difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Milik sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto Difficile». OSIMHEN – «Caratteristiche diverse. Ma io non voglio parlare di ... Leggi su calcionews24

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in campionato contro il Genoa. "Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non ...Vittoria in casa del Genoa stasera per il Napoli di Gennaro Gattuso, gli azzurri però sono già proiettati alla sfida di Champions contro il Barcellona, o al limite alla prossima stagione.