Morandi, Salvini contro il M5s: “Su Autostrade due anni di bugie”. Crimi: “Fu lui a impedire la revoca”. Di Maio: “Rispettare le promesse” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La gestione del nuovo Ponte di Genova, oltre a dividere il governo, scatena anche un nuovo scontro tra i due ex alleati all’esecutivo: Movimento 5 Stelle e Lega. Mentre i pentastellati si oppongono alla decisione comunicata dal ministero dei Trasporti con una lettera della ministra Paola De Micheli, in cui spiega che la gestione “pro tempore” sarà di Aspi, come previsto dalla legge, almeno fino a quando il governo non deciderà sulla revoca della concessione, Matteo Salvini affonda il colpo: “Confermata la concessione ad Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle ridicoli e bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso. Colpa di Salvini anche questo?”, twitta il leader del Carroccio. “Il ministero – ha poi aggiunto – annuncia ... Leggi su ilfattoquotidiano

