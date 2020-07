Meghan Markle, enorme retroscena “Kate Middleton disse a Harry di non sposarla” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Meghan Markle, lo sgambetto di Kate Middleton Meghan Markle a quanto pare è stata più volte ostacolata dalla famiglia reale, in particolar modo da Kate Middleton che prima del matrimonio disse ad Harry di non sposarla. Questa è una delle tante clamorose rivelazioni venute fuori proprio in questi giorni ancor prima dell’uscita del libro ‘Royals al War’ disponibile all’acquisto in tutte le librerie a partire dal giorno 23 luglio. Nel libro a quanto pare ci sono tante notizie scottanti mai venute fuori e che potrebbero creare non pochi problemi ed imbarazzo alla famiglia reale. Proprio da questa storia che ha come protagonisti Meghan, Harry e Kate, viene fuori che gli ... Leggi su kontrokultura

