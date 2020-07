Massimo Boldi lascia la fidanzata 40enne: “Potevo darle troppo poco” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Massimo Boldi lascia la fidanzata 40enne Irene Fornaciari: “Potevo darle troppo poco” Massimo Boldi e la sua fidanzata Irene Fornaciari, di 40 anni, si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore, che di primavere ne ha 74. I due erano prossimi al matrimonio, nonostante le tante dicerie e le polemiche per i 34 anni di differenza. Ad un passo dalle nozze, però, Massimo Boldi ci ha ripensato: “La verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”, ha dichiarato “Cipollino” in un’intervista al ... Leggi su tpi

È finita la storia d'amore tra Massimo Boldi, 74 anni, e Irene Fornaciari di trent'anni più giovane. La coppia è scoppiata per volontà del celebre attore italiano, che ha rivelato in esclusiva al ...Massimo Boldi, 74 anni, annuncia la separazione dalla lucchese Irene Fornaciari, che di anni ne ha 40, sua fidanzata da un anno. L'attore lo fa dalle pagine del settimanale Oggi in edicola. "Ho pensat ...