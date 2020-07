Marco Vannini, iniziato il ‘vero’ processo: fuori la verità e senza sconti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marco Vannini, è iniziato il nuovo processo d’appello dopo la richiesta della Cassazione di annullare la sentenza che condannava Antonio Ciontoli a 5 anni. I genitori di Marco Vannini sono convinti: “fu omicidio volontario”. Ed è quello che dovranno stabilire i giudici nel processo d’Appello iniziato oggi, mercoledì 8 luglio. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni, poi la ‘sorpresa’ del primo appello: 5 anni. Ma quella sentenza non era piaciuta alla Cassazione che ha imposto di rifare il processo di secondo grado, annulando quello del 7 febbraio scorso. Da omicidio volontario l’imputazione era passata ad omicidio colposo. Marco Vannini, iniziato il vero processo: quella notte maledetta La notte del 18 maggio 2015 Marco Vannini viene colpito da un proiettile di pistola sparato da ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : Domani, mercoledì 8 luglio, partirà il nuovo processo d’Appello per l’uccisione di Marco Vannini nei confronti di t… - GianluigiNuzzi : Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini - fanpage : Marco Vannini, oggi comincia il nuovo processo d’appello. I genitori: “Fu omicidio volontario” - RosariaBologne1 : @matteosalvinimi Auguriamoci che la vera giustizia venga fatta, che la corruzione non faccia parte del processo. Er… - luanac28_ : RT @GianluigiNuzzi: Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini -