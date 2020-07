Madonna in Senza veli e con la stampella | “Dietro la provocazione si nasconde un problema di salute”

Madonna in topless e con la stampella: “Dietro la provocazione si nasconde un problema di salute” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Uno scatto in Senza veli, con cappello nero e stampella in bella vista. Dietro l’ultima provocazione di Madonna si nasconde però un problema di salute. La popstar ha pubblicato infatti questo selfie Senza veli né trucco scattato nel bagno della sua casa portoghese dove sta trascorrendo la quarantena, il primo post “personale” dopo che nelle ultime settimane aveva condiviso solo contenuti a sostegno del movimento contro il razzismo Back Lives Matter. “Ognuno ha la sua stampella“, scrive a corredo della foto. Come fanno notare i tabloid inglesi però, la popstar è da tempo costretta ad usarla a causa di un problema alle ginocchia con cui fa i conti da un po’ di tempo, dalle recenti cadute avute sul palco del suo ultimo tour Madame X. Episodi in cui ha mostrato di avere qualche difficoltà a muoversi e in seguito ai quali ... Leggi su ilfattoquotidiano

illstandbyou : Apro la mail: “Compra il blue ray di 1917, sconto del 10%!!!!” Ok, va bene, tutto quello che vuoi. Stavo comprando… - serugo : @kanyindo Zucherro’s “Senza Una Donna” Censor Madonna! - luciferxdelena : @thedoctorIies Madonna senza parole Mi sembra di sentire le stesse persone che attaccano Meaghan Ma fatevi una vita Dio caro - CriCnb : @VlnN94 Madonna. Certo che questi molluschi sono davvero senza vergogna. P.S. - Comunkue con lo stalliere di Livorn… - EdoardoGotti : @Madonna Non ho mai capito il motivo per cui si debba commentare ingiustamente qualcuno sui social, se lei si sente… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Senza La festa della Madonna del Carmine all’Oratorio dell’Annunziata senza Processione L'Ancora Madonna: topless su Instagram per la regina del pop

La bellezza non ha età, e su questo argomento, (vedendo Madonna) non possiamo far altro che confermarlo. E così, reggendosi su una stampella; Lady Ciccone manifesta la sua forma al top. Slip nero a va ...

Madonna e il selfie topless e stampella: l’ultima provocazione della star su Instagram

Nell’ultimo selfie, però, c’è stata una netta inversione di tendenza. La celebre popstar, infatti, ha appena pubblicato un selfie a seno nudo scattato allo specchio del bagno della sua casa portoghese ...

La bellezza non ha età, e su questo argomento, (vedendo Madonna) non possiamo far altro che confermarlo. E così, reggendosi su una stampella; Lady Ciccone manifesta la sua forma al top. Slip nero a va ...Nell’ultimo selfie, però, c’è stata una netta inversione di tendenza. La celebre popstar, infatti, ha appena pubblicato un selfie a seno nudo scattato allo specchio del bagno della sua casa portoghese ...