Lutto nel mondo dello sport. Muore a soli 32 anni mentre faceva un’immersione: “Addio campione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lutto nel mondo dello sport. Alex Pullin si spegne per sempre all’età di 32 anni. Il giovane è stato per ben due volte campione del mondo di snowboard. Il decesso è avvenuto vicino alla spiaggia della Gold Coast del Queensland, in Australia. Chumpy, soprannome del campione, è stato il portabandiera dell’Australia alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Un attimo per perdere la vita. Alex Pullin perde la vita durante la pesca subacquea in apnea vicino a una spiaggia della Gold Coast del Queensland. Non solo campione del mondo di snowboard per ben due volte, ma anche rappresentante ufficiale della disciplina durante le Olimpiade del 2010 e del 2018. Giovanissimo e talentuoso, Pullin detto Chumpy era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria.



. Un'immersione di pesca subacquea e il campione ...

Pullin, che - come ricorda il sito della Bbc - aveva 32 anni ed era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, è morto vicino a una spiaggia della Gold Coast del Queensland, nel nord del ...

