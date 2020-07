Luca Sacchi, parla Valerio Del Grosso: “Non volevo uccidere Luca” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Valerio Del Grosso ha raccontato la sua versione dei fatti sulla morte di Luca Sacchi, avvenuta lo scorso 22 ottobre. Valerio del Grosso si era recato spontaneamente dalle autorità, giorni dopo l’omicidio, per raccontare la sua versione dei fatti, dopo che la sua famiglia si era recata in questura per denunciare quanto accaduto. Valerio Grosso: “Non volevo sparare” Oggi, Valerio Del Grosso è pentito di quanto accaduto: “Non volevo sparare e non volevo uccidere Luca”. Dopo l’accaduto, Del Grosso si è rifugiato in un luogo per lui sicuro, senza tuttavia che avesse intenzione di fuggire dalla situazione: “Dopo quanto accaduto non volevo scappare. Sono andato a dormire nell’hotel dove andavo qualche volta quando volevo stare da solo. Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi”. Omicidio Sacchi: la ... Leggi su thesocialpost

